Briana Middleton est née sous une bonne étoile

Je me suis concentrée sur les différentes circonstances dans lesquelles Sandra se retrouve et fait en sorte que son comportement soit toujours crédible. Je trouve cool que ce film montre des personnages aux multiples facettes parce que nous sommes tous comme ça dans la vie réelle. Pourquoi les films d’arnaque ont-ils autant de succès?

Parce qu’ils nous rassurent sur nos défauts et nous aident à nous considérer avec plus

d’indulgence. En tant qu’actrice, je trouve ce type de rôle intéressant parce qu’il m’oblige à confronter ce qu’il y a de moche en moi. À me regarder en face dans le miroir.



Comment s’est passée votre collaboration avec Julianne Moore?