VTT: Neff arrache l’argent mondial en cross-country

Il y avait Pauline Ferrand-Prévot et le reste du monde. La Française de 30 ans a survolé l’épreuve de cross-country aux Mondiaux des Gets (France), faisant course (largement) en tête pendant les six tours dessinés dans la station de Haute-Savoie. Déjà championne du monde en short track, «PFP» a décroché son quatrième titre mondial dans la discipline.