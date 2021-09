Série : Negan est très fier de son fils zombie

Jeffrey Dean Morgan, acteur dans «The Walking Dead», se réjouit de voir son garçon de 11 ans jouer un mort-vivant, dans un épisode de la série.

S’il incarne le terrible chef des Sauveurs, Negan Smith, dans « The Walking Dead », Jeffrey Dean Morgan est un papa plutôt cool dans la vie. Au point de faire tourner son fils de 11 ans, Augustus, dans le rôle d’un zombie, dans la série horrifique. Lundi 20 septembre 2021, afin de célébrer l’événement, l’acteur américain de 55 ans a publié sur Instagram des photos de son fils grimé en mort-vivant, issues de l’épisode de la saison 11, intitulé «Sur les cendres», diffusé le jour d’avant. Avec sa femme, l’actrice Hilarie Burton, avec laquelle il a aussi une fille âgée de 3 ans, le comédien a commenté les images en disant que toute la famille était «superfière» d’Augustus. «C’est mon garçon!!» a-t-il ajouté, en remerciant l’équipe du tournage et les maquilleurs qui ont transformé sa progéniture.

Invité en avril 2021 dans l’émission «The Late Late Show with James Corden», Jeffrey avait révélé que son fiston allait jouer dans «The Walking Dead». Il y a quelques années, Augustus avait eu une réaction inattendue la première fois qu’on l’avait maquillé en zombie. «Quand il a vu son reflet dans le miroir, il s’est évanoui, avait raconté son père. Maintenant, j’espère qu’il ne s’évanouira plus parce que son maquillage sera encore plus impressionnant.»