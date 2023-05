Etats-Unis: Négociations acharnées pour éviter un défaut de paiement

Les deux hommes se sont en tout cas entretenus samedi, selon une source proche des négociations, qui a aussi affirmé que le président avait échangé avec Hakeem Jeffries et Chuck Schumer, chef des démocrates respectivement à la Chambre des représentants et au Sénat.

Lignes rouges

Joe Biden, en campagne pour sa réélection, se positionne en champion de la justice sociale et fiscale et s’est dit à plusieurs reprises opposé à des coupes budgétaires massives qui impacteraient les travailleurs et les ménages les plus précaires. L’un des négociateurs républicains, Patrick McHenry, a évoqué une «courte liste de désaccords» restants entre les deux camps. «C’est une question d’heures ou de jours», a-t-il dit samedi. La pression qui entoure les négociations est d’autant plus forte que le compromis, une fois obtenu, devra être validé par le Sénat à majorité démocrate et la Chambre des représentants dominée par les républicains.