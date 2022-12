OMS : Négociations en février pour un accord mondial sur les pandémies

Elle a fait des millions de morts, coûté des milliers de milliards de dollars et mis à nu les inégalités d’accès aux soins et aux médicaments. Et elle continue de sévir. Le bureau de l’organe intergouvernemental de négociation, qui est composé d’un délégué de chacune des six régions de l’OMS, sera chargé d’élaborer le texte ou «brouillon zéro» qui servira de base aux négociations des États membres.