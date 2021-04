Nucléaire iranien : Négociations indirectes entre Téhéran et Washington à venir

Les États-Unis vont participer à des «discussions» la semaine prochaine à Vienne à propos d’un retour dans l’accord sur le nucléaire iranien.

Les États-Unis et l’Iran ont accepté vendredi d’entamer la semaine prochaine à Vienne de premières négociations indirectes, par l’intermédiaire des Européens, pour tenter de sauver l’accord international sur le nucléaire iranien.

Le gouvernement américain «a accepté de participer à des discussions» à partir de mardi dans la capitale autrichienne avec les Européens, les Russes et les Chinois pour discuter d’un «retour mutuel» dans l’accord par Washington et Téhéran, a déclaré le porte-parole de la diplomatie américaine Ned Price. «Nous ne nous attendons pas à des discussions directes entre les États-Unis et l’Iran à ce stade du processus, mais les États-Unis restent ouverts à cette possibilité», a-t-il précisé.