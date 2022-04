Nehuda et Ricardo sont parents une nouvelle fois

Carnet rose : Nehuda et Ricardo sont de nouveau parents

Les candidats de téléréalité ont accueilli un deuxième enfant. Il s’agit cette fois d’un garçon.

Alors qu’ils vivent une relation tumultueuse, Nehuda, 30 ans, et Ricardo Pinto, 31 ans, ont agrandi leur famille. Samedi 23 avril 2022, la candidate de téléréalité a annoncé la nouvelle sur Instagram. «Laël Ricardo Pinto avec ses 3kg520 d’amour nous a rejoints ce jeudi 21 avril à 1h52. Notre famille est sur un petit nuage», a-t-elle écrit en légende d’une photo où on la voit enceinte avec son compagnon et leur fille, Laïa, âgée de 4 ans. Celle qui a été révélée dans la saison 4 de «The Voice» a précisé que son accouchement s’était très bien déroulé. «Comme pour ma fille, c’était magique, il n’y a pas eu de souci», a-t-elle indiqué sur Snapchat.