Nehuda révoltée par la mésaventure de son père

Nehuda ne décolère pas à la suite de ce qu’elle vient de vivre avec son papa. Mercredi 27 octobre 2021, l’ex-candidate des « Anges » a raconté sur Snapchat que son père, atteint d’un cancer et non vacciné contre le Covid, a été obligé de payer un test PCR de «confort» pour pouvoir suivre une chimiothérapie, en France.

Furieuse et en larmes, la Française de 29 ans trouve cela scandaleux. «Donc pour les gens qui n’ont pas les moyens, et Dieu merci je suis là pour mon père, il faut sortir de l’argent maintenant pour aller faire son soin pour combattre son cancer. Je crois que je n’ai jamais pleuré sur mon snap, mais ça, ça me rend folle! C’est à dire que si tu ne peux pas payer ton test, tu ne vas pas soigner ton cancer», a-t-elle déploré. Face à ceux qui pourraient la contredire, la jeune femme ne se démonte pas: «Il y a des gens qui vont me dire: «Il n’avait qu'à se faire vacciner». Mais vous n’avez pas honte? On en oublie juste les droits fondamentaux. Mon dieu!»

Et l’ex de Ricardo d’enfoncer le clou. «Ça me tue. Il y a des personnes qui ne peuvent pas se soigner parce que oui il y a des gens qui sont à 20 euros près. Je ne sais pas comment c’est possible, je ne comprends pas pourquoi personne ne se réveille de ce cauchemar. Ce n’est pas normal, on ne respecte plus rien. C’est une véritable honte!» En plus, l’influenceuse a raconté que la secrétaire de son médecin, à qui elle avait expliqué sa mésaventure, lui avait répondu que son père aurait «dû gentiment mentir» en disant qu’il avait des symptômes pour avoir une ordonnance pour un test PCR. «Donc, s’il avait menti, il aurait eu un test PCR gratuit, s’est exclamée Nehuda. C’est quoi cette hypocrisie?»