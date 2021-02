Météo : Neige en plaine et vague de froid pour les prochains jours

La perturbation qui va traverser le Nord des Alpes la nuit prochaine pourrait donner 4 à 8 cm de neige fraîche sur le Plateau romand. Puis la neige laissera la place à une bise particulièrement froide.

La plaine devrait être recouverte d’un manteau neigeux de quelques centimètres la nuit prochaine selon les prévisions de Météosuisse . Le nord du Plateau pourrait quant à lui recevoir jusqu’à 8cm de neige fraîche à cause d’un courant d’air froid dans la région. Par contre, aux abords du Léman en dessous de 500m, l’épaisseur de la couche blanche devrait plutôt s’approcher des 1 à 3cm. Il est plus probable de voir de la pluie ou de la pluie-neige à basse altitude. La vallée du Rhône devrait également être épargnée par la neige.

Vague de froid

Les jours suivants seront également nettement plus froids. En cause? Un courant de bise qui occasionnera un afflux d’air polaire continental et renforcera la sensation de froid. Sur le Plateau la température ressentie pourra tout de même avoisiner les -8 à -12°.