Précipitations et basses températures sur toute la Suisse mardi.

«Si vous êtes dépendant de votre voiture au nord des Alpes mardi matin et que vous n'avez pas monté de pneus d’hiver, vous devriez vous rattraper!» Ce tweet de MeteoNews lundi matin annonce la couleur. Car mardi matin, il est probable qu'il y ait une couche de neige ou de grésil jusqu’à basse altitude. Les flocons sont susceptibles d'apparaître dès 300 à 600 mètres, avec une température moyenne de 2 à 4 degrés en Suisse.

MeteoNews parle d'un «front froid masqué», car dans les plaines, l’air est déjà glacial et le front froid n'apporte pas de changement de température. Un tapis blanc devrait recouvrir les routes mardi matin et provoquer des problèmes de circulation. Ceux qui voyagent en voiture devraient prévoir plus de temps ou délaisser leur véhicule lorsque les pneus d'été sont encore montés, conseillent les météorologues.