«Rösti-Party» : Neige, tambour et vélo pour le futur conseiller fédéral

«Maintenant que tu es conseiller fédéral, tu as atteint ton objectif. Respect», lâche Adolf Ogi, ancien conseiller fédéral et président de la Confédération , en marge du discours d’Albert Rösti. Les deux hommes ont grandi à Kandersteg (BE), où une fête a eu lieu jeudi, pour célébrer l’élection, la semaine dernière, au premier tour du politicien UDC de 55 ans. Ce dernier considère Adolf Ogi comme son modèle.

Accompagné par sa femme, par divers conseillers municipaux et par les médias à la gare de Berne, Albert Rösti a rejoint la montagne et la neige pour y délivrer un discours, le sourire aux lèvres: «Je me laisse surprendre par tout ce qui va encore se passer aujourd’hui et j’en profite bien sûr.»