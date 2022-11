La série Neighbours renaît de ses cendres

Série : «Neighbours» renaît de ses cendres

C’était compter sans Amazon. Le 17 novembre 2022, le géant américain, via sa plateforme de streaming Freevee, a fait savoir que «Neighbours» connaîtrait une deuxième vie en 2023 et que les acteurs principaux Stefan Dennis, Alan Fletcher, Ryan Moloney et Jackie Woodburne reprendraient leur rôle. Le diffuseur mettra également le catalogue entier de la fiction à disposition sur Freevee et Prime Video.