Série : Neil Patrick Harris jouera dans «Doctor Who»

L’acteur américain a été choisi pour incarner le plus grand ennemi jamais rencontré par le Docteur.

Si on ignore encore quel sera le nom de son personnage et ce que racontera la 14e saison, à laquelle participeront également David Tennant et Catherine Tate, le producteur exécutif de «Doctor Who» a partagé une image de l’Américain dans son costume sur Instagram et révélé qu’il serait méchant. «Neil Patrick Harris, bienvenue à Cardiff (ndlr: au Pays de Galles, où le tournage a commencé)! Il jouera le plus grand ennemi jamais rencontré par le Docteur. Quel grand acteur, quel grand homme, c’est un honneur et un délice. Amuse-toi bien», a écrit Russel T Davies en légende du cliché. Neil Patrick Harris a quant à lui déclaré qu’il n’avait jamais eu l’air plus fringant et qu’il ferait de son mieux pour être le pire. «Ce Docteur n’a aucune idée de ce qui l’attend. Et même s’il le sait… On s’en fiche. Ha ha ha», a-t-il ajouté.