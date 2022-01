Controverse : Neil Young accuse Spotify et Joe Rogan de propagande antivax

Dans une lettre retirée depuis, le chanteur de 76 ans exige le retrait de ses morceaux de la plateforme de streaming, qui héberge également le populaire podcast de Rogan.

Le chanteur Neil Young a demandé à Spotify, dans une lettre ouverte finalement retirée de son site, de supprimer sa musique de la plateforme de streaming, en l’accusant de désinformation sur le Covid et les vaccins via les podcasts du populaire et controversé Joe Rogan.