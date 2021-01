Répondre à cette question est impossible. Le moindre détail enlèverait tout effet de surprise. Je recommande surtout à ceux qui ne l’ont pas encore fait de regarder la saison 1. Il est primordial de comprendre ce qui se passe entre Dorothy et Sean, qui ont perdu leur enfant de manière tragique. Je peux vous dire que la saison 2 tourne autour de la recherche d’un bébé qui a disparu et que mon personnage sera vu sous un jour différent.

La perception que l’on a de Leanne va évoluer. Elle qui était plutôt la méchante au début va revenir changée. Sa relation avec Dorothy sera encore plus complexe. L’image parfaite qu’elle avait d’elle va se fissurer. On assistera à de nouvelles tensions.

Je pense que le créateur, Tony Basgallop, n’a partagé ses idées qu’avec Shyamalan. Et c’est mieux comme ça. Mon travail est avant tout de trouver un équilibre dans mon jeu pour que Leanne fasse peur aux téléspectateurs, mais qu’elle attire aussi la compassion par moments.

Aimez-vous l’ambiance noire et mystérieuse de «Servant»?

M. Night Shyamalan est un maître dans ce genre de productions. La deuxième saison est encore plus forte en frissons que la première. Dans les inédits, il y a également plus de cascades et d’action. C’était un challenge, mais intéressant à tourner.