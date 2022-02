Instagram : Nelly diffuse une sextape et s’excuse

Le rappeur est dans ses petits souliers après qu’une vidéo X le mettant en scène a été publiée sur son compte Instagram.

«Je m’excuse sincèrement auprès de la jeune femme et de sa famille, c’est une publicité indésirable pour elle. C’était une vieille vidéo qui était privée et qui n’a jamais été destinée à être rendue publique», a expliqué à TMZ celui qui a sorti les tubes «Dilemma» avec Kelly Rowland et «Say It Right» avec Nelly Furtado.