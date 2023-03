France : Néo s’exprime après la condamnation de ses parents

Néo a commencé par évoquer le fait que ses parents – Gaëlle Burlot, alias Sophie Fantasy, et Gregory Thonet, alias Greg Inside – allaient se retrouver derrière les barreaux. «C’est très dur à vivre et aussi à accepter. C’est vraiment horrible. Savoir que ses parents vont vraisemblablement aller en taule, c’est inentendable», a confié Néo. Le Français, majeur depuis quelques semaines, a également évoqué la situation de son petit frère, âgé de 11 ans et précisé qu’il ferait tout pour le protéger. «On ne sera pas séparé, on restera toujours ensemble, quoi qu’il se passe», a-t-il affirmé.