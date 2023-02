Chili : Neruda mort empoisonné? Deux experts n’ont pas pu trancher

Deux membres du panel d’experts ayant enquêté sur la mort mystérieuse du poète chilien n’ont pas pu déterminer si son décès en 1973 était dû ou non à un empoisonnement.

La bactérie clostridium botulinum «était présente au moment de sa mort mais nous ne savons toujours pas pourquoi. Nous savons simplement qu’elle ne devrait pas être là», ont indiqué jeudi à l’AFP Hendrik et Debi Poinar de l’université canadienne McMaster. Ils ont ainsi confirmé à l’AFP leurs déclarations mercredi dans un article de leur université.

Tous deux font partie du panel d’experts internationaux ayant enquêté sur un possible empoisonnement du poète chilien dont les conclusions ont été remises mercredi à Paola Plaza, juge chilienne chargée de l’affaire. Cette dernière a indiqué lors d’une conférence de presse mercredi que le rapport allait être étudié afin que le tribunal puisse se prononcer, sans préciser la durée de cette étape d’évaluation.

Hendrik et Debi Poinar ont indiqué avoir travaillé à la demande de la justice chilienne pendant quatre ans afin de déterminer si le poète avait été empoisonné ou non. La théorie de l’empoisonnement est évoquée depuis plus d’une décennie au Chili.