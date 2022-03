Billie Eilish : Nerveuse de se retrouver aux Oscars

En lice pour obtenir un prix à la cérémonie, la chanteuse Billie Eilish a du mal à gérer ses émotions.

Dès ses débuts en 2016, Billie Eilish a connu un succès phénoménal. Ses deux albums ont cartonné et ses concerts se jouent à guichets fermés dans le monde entier. Aujourd’hui, à seulement 20 ans, la chanteuse, qui suit une thérapie, pourrait se la jouer blasée. Or, il n’en est rien. Nommée aux prochains Oscars dans la catégorie Meilleure chanson originale de l’année pour son titre «No Time To Die», issu du film «Mourir peut attendre», l’Américaine a de la peine à cacher ses émotions. Elle se rendra à la cérémonie, qui aura lieu dimanche 27 mars 2022 à Los Angeles, avec son frère, Finneas O’Connell, 24 ans, qui a collaboré avec elle sur le morceau. «C’est sûr que nous y serons. Nous sommes très nerveux et très enthousiastes», a confié la jeune femme au «Times».