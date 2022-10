Pour Nervo, le monde a à apprendre de la Suisse 

En marge du BadaBoom : Nervo: «Le monde a à apprendre de la Suisse»

Les frangines australiennes étaient au premier BadaBoom Festival à Fribourg samedi 8 octobre 2022. L’occasion de leur poser quelques questions.

Mim (à g.) et Liv. Julien Beaud/BadaBoom Festival

En plus d’une dizaine d’années, Mim et Liv sont devenues des visages incontournables de la musique électronique. Les Australiennes ont écumé les scènes des plus grands festivals, comme Tomorrowland en juillet 2022, et ont composé des titres pour des stars des platines. Il n’y a qu’à penser à «When Love Takes Over» qui a permis à David Guetta de remporter un Grammy Award en 2010. Samedi 8 octobre 2022, Nervo a mis le feu au premier BadaBoom Festival à Fribourg. Parole à Mim, 40 ans.

Comment voyez-vous l’évolution de la scène électronique depuis la réouverture des clubs et des festivals?

Tout le monde apprécie davantage le fait d’être ensemble et de pouvoir danser et socialiser. Je vois des visages plus heureux et des yeux plus brillants que jamais. Nous considérions notre liberté comme acquise avant le Covid.

Vos dernières sorties en date («Lights Down Low», «Come Into My World», «Basement», «Horizon», «Gotta Be You» ou «Flames») ont un côté plus house et plus chaleureux que vos précédents titres. Pourquoi?

C’était chouette de publier des morceaux qui n’étaient pas autant créés pour le dancefloor et qui n’avaient pas besoin de basses puissantes. C’est l’avantage du Covid: il nous a permis de sortir des choses qui n’avaient pas forcément besoin de fonctionner absolument à l’heure de pointe sur une grande scène.

Vous avez aussi sorti en 2022 «Unbreakable» avec la chanteuse d’origine ukrainienne Nataliya Nikitenko. C’est de l’opportunisme?

Nataliya a une belle âme et c’est une femme très talentueuse. Nous avons travaillé sur ce morceau bien avant que la guerre n’éclate, il n’y avait donc rien de stratégique dans cette sortie. Nous espérons qu'à mesure que le titre gagnera en popularité, il fera office de porte-voix pour l’Ukraine.

Et la guerre vous en pensez quoi?

Nous sommes absolument contre. Nous aimons les Ukrainiens aussi bien que les Russes. C’est une honte qu’un dirigeant comme Poutine puisse faire autant de mal à son peuple. Beaucoup de Russes ne sont pas d’accord avec la guerre, mais ils ont un système de censure qui fait qu’il est plus difficile pour eux de se faire entendre. Pourquoi, en 2022, sommes-nous en train de vivre une guerre inutile? Pourquoi n’avons-nous pas tiré les leçons du passé? Poutine est vieux et fragile, pourquoi est-il toujours aussi avide de pouvoir et de contrôle? Je suis déconcertée de voir qu’on peut envoyer de jeunes gens en première ligne pour combattre dans une guerre que personne ne veut. Pauvres soldats. Poutine devrait faire marche arrière et s’excuser. Il a fait une erreur et il ne devrait pas persévérer.

Sujet plus joyeux. Vous et votre sœur êtes devenues mamans en 2019. En quoi ça a influencé votre vie de DJ?

Prendre les bébés avec nous en tournée est plus difficile aujourd’hui. Quand ils étaient plus jeunes, c'était possible, mais il est important qu’ils aient une routine à mesure qu'ils grandissent. Nous devons donc trouver un nouvel équilibre et il faut toujours jongler. C’est particulièrement difficile pour Liv, qui est une mère célibataire. Son ex, avec qui elle est restée plus de deux ans, l'a abandonnée. Elle a découvert alors qu’elle était enceinte de 6 mois qu’il avait en fait une autre femme enceinte en même temps. Il n’a pas encore rencontré sa fille, qui a 3 ans et demi. Liv est très préoccupée par la situation. Pour elle, la maternité signifie malheureusement qu’elle doit faire face à des avocats engagés par une horrible famille qui font tout pour l’intimider. C’est triste qu’il y ait autant de mauvaises personnes ici-bas. Liv est plus forte à chaque minute qui passe. Je suis très fière d’elle.

Deux mots sur la Suisse, un pays dans lequel vous avez souvent joué…

La Suisse est un des endroits les plus beaux que nous ayons vus. J’y apprécie les gens, la nourriture, la succession des saisons. J’aime aussi le fait que trois cultures aussi différentes que fortes cohabitent en harmonie. Le monde a à apprendre de la Suisse. Ce pays nous a manqué!