Nespresso veut doubler son site de production

Rédiger un nouveau commentaire

La mégalomanie n'a vraiment pas de limites, en cette période catastrophique...de licenciements massifs... les benets vont me rétorquer que ça va créer des emplois🤔mais la consomation elle va infailliblement diminuer... ce surdéveloppement "dicté par le dieu pognon" commence à saturer🤔

El Diablo 08.07.2020 à 09:06

3-2-1 avant le fameux "oui mais l'alu c'est recyclable a l'infini" mdr Et l'énergie pour produire et recycler les godets (le nom des capsules vide...Eh oui! Je connais le vocabulaire interne pour y avoir travaillé!) Je n'ai malheureusement pas le droit de divulguer le nombre de lignes (halle 1 et 2 + Les lignes pro sur avenches) mais le nombre de capsules produites chaque jour est stratosphérique.... c'est un véritable crime contre la planète. Je ne connais pas le site de Romont, qui produit les Virtuo qui sont principalement pour le marché américain (bonjour les transports a travers toute la planète... )