Suisse : Nespresso veut mieux recycler ses capsules

La filiale du géant de l’alimentation Nestlé a inauguré ce mardi une organisation à but non lucratif visant à faire progresser le taux de recyclage de ses capsules à café de 58% à 75% d’ici à 2025.

L’organisation à but non lucratif «Swiss Aluminium Capsule Recycling» est le fruit d’un partenariat entre Nespresso et Delica, le torréfacteur du distributeur Migros, d’après un communiqué publié mardi.