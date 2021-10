Suisse : Nestlé abandonne Cristalp et se concentre sur Henniez

La marque d’eau minérale produite à Saxon (VS) sera abandonnée, dans un effort de recentrage de Nestlé Waters Suisse, autour de sa marque phare Henniez.

Nestlé Waters Suisse a annoncé jeudi «le recentrage de ses activités locales vers sa marque d'eau minérale phare Henniez» et son site de production récemment modernisé pour 25 millions de francs, alors que la commercialisation de la marque Cristalp, ainsi que sa production à l’usine de Saxon, seront arrêtées à la fin du mois de février 2022. La société a indiqué vouloir travailler avec les autorités pour identifier le meilleur avenir possible pour le site de l'usine de Saxon, où six postes de travail seront impactés.

«Nous proposerons à chaque personne concernée une solution, soit une fonction équivalente sur notre site d'Henniez, soit dans un cas une retraite anticipée», a indiqué Nestlé Waters Suisse, qui compte au total 220 employés. La société précise vouloir assumer ses responsabilités en donnant «tout le soutien nécessaire» aux personnes concernées. En plus d'Henniez, l'entreprise produit la marque Romanette, ainsi que les jus de fruits Granini et Hohes C, et distribue les marques internationales du groupe, comme San Pellegrino, Vittel ou Perrier.