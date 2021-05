Alimentation - Nestlé admet qu’une grande majorité de ses produits ne sont pas «sains»

Plus de 60% des grands produits de consommation et boissons Nestlé ne répondent pas à «la définition de santé». Et le géant agro-alimentaire aura beau faire, «certaines de [nos] catégories ne seront jamais saines», quelle que soit la manière dont le groupe les réinvente. Voici, de l’aveu même de Nestlé, ce que le consommateur apprend ce lundi 31 mai en lisant le Financial Times, qui, allez savoir comment, a accédé à une présentation interne destinée aux cadres du groupe.