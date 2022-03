Guerre en Ukraine – Nestlé aurait été victime de cyberattaques

Nesquik et KitKat suspendus en Russie

«Alors que la guerre fait rage en Ukraine, nos activités en Russie se concentreront sur la fourniture d’aliments essentiels, tels que l’alimentation des nourrissons et la nutrition médicale/hospitalière – et non sur la réalisation de profits », a déclaré Nestlé dans un communiqué de presse paru aujourd’hui – une approche que la multinationale assure «conforme» à son objectif et ses valeurs.

Nestlé a décidé de suspendre «des marques Nestlé renommées telles que KitKat et Nesquik, entre autres» et assure avoir «déjà interrompu les importations et exportations non essentielles à destination et en provenance de la Russie, cessé toute publicité et suspendu tout investissement en capital dans le pays».