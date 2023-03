Pizzas contaminées en France: Nestlé ferme l’usine Buitoni mise en cause

«Aucun licenciement ne sera notifié avant le 31 décembre 2023», précise le groupe, qui «s’engage en parallèle à lancer un processus de recherche de solution de reprise solide et pérenne pour l’usine» et à proposer aux 140 salariés «une opportunité de reclassement interne».

«On a été trahi et mon fils n’est plus là» (décembre 2022)

Le site, actif depuis 1982, est au cœur du scandale pour avoir produit les pizzas surgelées à pâte crue de la gamme Fraîch’Up, qui pourraient avoir provoqué la mort de deux enfants et l’intoxication de dizaines d’autres par la bactérie Escherichia coli. Une information judiciaire est ouverte depuis mai dernier à Paris pour homicide involontaire dans le cas de deux victimes et blessures involontaires pour 14 autres, selon une source judiciaire.

Quid du site?

Une centaine de salariés se sont réunis au petit matin devant l’usine, dont les grilles ont été recouvertes de croix noires avec le nom de chacun, sa date d’embauche et le 30 mars 2023 comme fin symbolique. «Nestlé rassasié, salariés accablés», pouvait-on lire sur une banderole à l’entrée. «On dort très mal, on fait des cauchemars, on est inquiets», déplorait avant la réunion et l’annonce de Nestlé Christophe Dumez, un employé. «Moi, c’était mon premier boulot en sortant de l’armée. J’ai bientôt 50 ans, c’est pas le bon âge.»