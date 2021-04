Economie : Nestlé ferme une usine en Angleterre: près de 600 emplois menacés

Le géant suisse de l’alimentation fermera une de ses usines dans le pays d’ici fin 2023, entraînant la suppression de 573 emplois.

Nestlé va dans le même temps investir 29,4 millions dans ses usines à York et Halifax, situées toutes deux dans le nord de l’Angleterre. L’objectif pour le groupe est d’être plus efficace et de concentrer ses forces sur ses principales marques de confiserie. L’usine de Fawdon abrite des marques plus petites et à faible croissance, tout en nécessitant des techniques de production complexes, selon Nestlé qui emploie au total 8000 personnes au Royaume-Uni. Les sites de York, qui fabrique des Kit Kats et où la marque a été créée en 1935, et Halifax, qui reprendra une partie de la production de Fawdon, ont des spécialités plus identifiées. La branche de confiserie de Nestlé «a une stratégie ambitieuse au Royaume-Uni et ces propositions doivent garantir notre réussite de long terme dans un marché de plus en plus concurrentiel», explique Nestlé.