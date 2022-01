Cacao : Nestlé lance un plan de lutte contre le travail des enfants

Le No 1 mondial de l'alimentation basé à Vevey (VD) a annoncé jeudi un programme de 1,3 milliard de francs pour soutenir les producteurs de cacao et lutter contre le travail des enfants.

Primes

Le No 1 mondial de l'alimentation prévoit de verser des primes destinées à améliorer les conditions de vie des familles dans les plantations de cacao. Elles s’ajouteront aux primes déjà introduites par les gouvernements en Côte d’Ivoire et au Ghana ainsi qu’aux primes pour le cacao certifié que le groupe verse déjà, insiste-t-il dans le communiqué.

Dans le cadre de son programme, les familles pourront gagner jusqu’à l’équivalent de 500 francs par an au cours des deux premières années, la prime étant plus élevée au départ afin d’aider à accélérer la mise en œuvre de bonnes pratiques agricoles, détaille Nestlé. Elle sera ensuite ramenée à l’équivalent de 250 francs «lorsque le programme commencera à fournir des résultats tangibles.»

Autonomisation des femmes

«Notre objectif est d'avoir un impact tangible et positif supplémentaire sur un nombre croissant de familles de cultivateurs de cacao, en particulier dans les régions où la pauvreté est répandue et les ressources rares, et de contribuer à combler l'écart de revenu de subsistance auquel elles sont confrontées au fil du temps», a déclaré Mark Schneider, CEO de Nestlé. Il indique vouloir que sa société continue «à aider les enfants à aller à l'école, à autonomiser les femmes, à améliorer les méthodes de culture et à faciliter l'accès aux ressources financières.»