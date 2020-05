Finances

Nestlé opaque avec le lieu d'origine de ses capitaux

Le géant agroalimentaire fait figure de mauvais élève parmi les multinationales suisses.

Plus du tiers de l'actionnariat des multinationales basées en Suisse n'est pas localisable. C'est la conclusion du cabinet EY relayée par la «NZZ am Sonntag» après l'analyse des 30 groupes suisses cotés en Bourse. Parmi ces sociétés faisant partie du club des 1000 les plus importantes du monde, certaines s'appuient sur des législations qui ne leur imposent pas de révéler les investisseurs détenant plus de 3% d'actions. L'étude cite notamment Nestlé, dont l'origine géographique de la moitié du capital n'est pas connue. À l'inverse, d'autres multinationales fournissent des informations très détaillées sur leurs actionnaires, à l'exemple d'Adecco et de Credit Suisse qui déclarent leur provenance à raison d'environ neuf sur dix.