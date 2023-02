Justice : Nestlé passera à la caisse pour une affaire de harcèlement

En 2010, elle avait été licenciée et avait porté plainte l’année suivante, se considérant comme une lanceuse d’alerte. Elle avait expliqué avoir été «détruite mentalement et moralement» à cause de cette affaire. Pour Nestlé, il ne s’agissait toutefois que d’un conflit en lien avec le droit du travail; l’entreprise estimait avoir préservé la santé de cette cadre, en lui proposant d’autres postes.