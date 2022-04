Consommation : Nestlé poursuit son engagement contre le gaspillage alimentaire

L’entreprise agroalimentaire a annoncé ce mercredi qu’elle «étend son partenariat avec Too Good To Go et rejoint le cercle des «Waste Warrior Brands» (WAW Brands)».

En Suisse, 2,8 millions de tonnes d’aliments sont gaspillées chaque année. AFP (photo d’illustration)

Depuis plusieurs années, Nestlé s’engage pour réduire le gaspillage alimentaire à tous les niveaux: production, distribution et consommation. L’entreprise agroalimentaire annonce ce mercredi un nouveau volet à son engagement. Elle «étend son partenariat avec Too Good To Go et rejoint le cercle des «Waste Warrior Brands» (WAW Brands)», annonce-t-elle dans un communiqué de presse.

Dans le cadre de cet engagement, Nestlé entend mettre en place des actions concrètes menées conjointement avec Too Good To Go. En tant que WAW Brands, Nestlé s’engage à trois niveaux:

«Engagement interne: inspirer et responsabiliser les collaborateurs; Communication externe: inspirer et responsabiliser les consommateurs; Mesures: lancer des activités concrètes contre le gaspillage alimentaire»

Un autre objectif consiste à «favoriser une meilleure compréhension des dates de péremption par les consommateurs», explique encore le communiqué de presse. Nestlé précise par exemple qu’il existe une différence entre la date limite de consommation («À consommer jusqu’au») et la date de durée minimale («À consommer de préférence avant»). La première est exigée par la loi et indique une limite au-delà de laquelle les produits ne doivent pas être consommés. La seconde est une garantie de qualité. «En général, les produits sont toujours consommables une fois cette date dépassée, s’ils ont été bien conservés».

Nestlé recommande aux consommateurs «de faire confiance à leurs sens et d’observer, sentir, goûter le produit afin de juger s’il est encore bon». Too Good To Go promeut la mention «Souvent bon après». Déjà présente sur certains produits Nestlé, elle sera progressivement apposée à d’autres produits.

«Dans la mesure où une partie du gaspillage intervient chez les consommateurs, nous œuvrons également pour les aider à mieux comprendre la signification des dates limites qui figurent sur les emballages, au travers de campagnes d’information ainsi qu’en nous associant à des partenaires tels que Too Good To Go», conclut Stéphanie Collier-Blanc, responsable nutrition chez Nestlé Suisse.

Une thématique centrale Le gaspillage alimentaire est une thématique centrale pour Nestlé car «il représente plus d’un tiers des denrées produites dans le monde», explique l’entreprise. «En Suisse, 2,8 millions de tonnes d’aliments sont gaspillées chaque année à tous les stades de la chaîne de valeur, ce qui représente environ 330 kg de déchets alimentaires évitables par personne», poursuit-elle. D’après l’Office fédéral de l’environnement, en 2019, les ménages ont été «à l’origine de 38% de l’impact environnemental généré par les pertes alimentaires (2019), en raison entre autres d’une interprétation erronée des dates de consommation, elle-même responsable de 10% du gaspillage alimentaire en Europe».