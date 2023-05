Lausanne: Nestlé se dote d’un nouvel institut de recherche agricole

L’Institute of Agricultural Sciences se situe dans le centre de recherches Nestlé de Vers-chez-les-Blanc, où sont déjà menés des travaux sur le cacao et le café.

Le géant suisse de l’agroalimentaire Nestlé a inauguré, mercredi, un institut de sciences agricoles à Lausanne où il va mener des recherches notamment sur la réduction des gaz à effet de serre dans la filière laitière, qui est la cible de critiques d’ONG environnementales. L’Institute of Agricultural Sciences emploie quelque 80 personnes réparties entre la capitale vaudoise, une unité de recherche en sciences végétales en France et des fermes en Équateur, Côte d’Ivoire et Thaïlande.