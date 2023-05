Santé: Nestlé sponsor d’un congrès sur l’obésité: la pilule passe mal

Contrat de 40’000 euros

Contacté, Nestlé esquive les questions directement liées à cette affaire, notamment sur le déficit d’image dont semble souffrir le groupe. L’entreprise dit être toutefois «fréquemment sollicitée» via son département Nestlé Health Science «pour parrainer des réunions et des symposiums scientifiques et médicaux visant à approfondir les connaissances scientifiques des professionnels de la santé et des décideurs dans un domaine donné. Nous croyons qu’il est important de soutenir de telles réunions.»