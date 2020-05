Alimentation

Nestlé: une association dénonce du travail forcé

Selon l'association Actares, le recours au travail des enfants serait pratiqué par des sous-traitants de la multinationale veveysanne en Malaisie.

Actares souhaite que Netslé renforce son engagement en faveur de conditions équitables sur les plantations et assure la transparence dans ce domaine.

Se basant sur un rapport de l'ONG Solidar Suisse, Actares dénonce notamment le recours au travail des enfants et au travail forcé à grande échelle pratiqué par des sous-traitants de Nestlé dans des plantations de palmiers à huile en Malaisie.

«Nestlé a certes publié une liste de ses sous-traitants, mais a également mis en place un système par le biais duquel le groupe délègue à ces derniers la responsabilité de la mise en oeuvre de ses recommandations en faveur des droits humains et des travailleurs, ainsi que dans le domaine environnemental», signale Actares.

L'association de défense des actionnaires dénonce mercredi dans un communiqué un procédé «hautement discutable». La multinationale veveysane s'en remet ainsi au seul engagement de ses partenaires pour appliquer ses propres dispositions, et ce «sans compensation financière et avec très peu de mécanismes de contrôle».

Pour plus de transparence

«Il est grand temps que (Nestlé) renforce son engagement en faveur de conditions équitables sur les plantations et assure la transparence dans ce domaine», estime Actares, qui exige que les engagements pris en matière de droits humains soient respectés sur toute la chaîne de création de valeur, de l'extraction des matières premières à la livraison du produit final.

Dans une prise de position écrite, Nestlé a indiqué «espérer» de tous ses fournisseurs qu'ils respectent les standards de l'entreprise en matière d'approvisionnement responsable auxquels ils s'engagent. «Les abus des droits de travail sont inacceptables et nous mettons tout en oeuvre pour les éliminer de notre chaine d'approvisionnement», a assuré un porte-parole.

Nestlé dit travailler «activement et étroitement» avec ses fournisseurs «pour les aider à identifier les risques liés aux problèmes environnementaux et sociaux et prendre des mesures correctives en cas de manquements». La multinationale se réserve aussi le droit de suspendre sa collaboration avec eux «lorsqu'il n'y a pas de volonté de mettre en place des plans d'améliorations». (nxp/ats)