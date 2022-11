Nestlé revoit sa pub à destination des enfants

Alimentation : Nestlé va arrêter la pub des confiseries à destination des enfants

Le groupe alimentaire Nestlé veut «renforcer ses pratiques de marketing responsable». Il revoit sa communication envers les enfants. Une exception: Nesquik.

Les enfants de moins de 16 ans ne devraient, par exemple, plus voir de pub pour les KitKat. AFP

Dans un communiqué de presse paru lundi, Nestlé a annoncé qu’elle allait «renforcer ses pratiques de marketing responsable». La publicité envers les enfants sera fortement touchée. «La nouvelle politique de communication marketing de l’entreprise à l’intention des enfants interdira la publicité directe des confiseries et des glaces ainsi que des boissons à base d’eau contenant des sucres ajoutés aux enfants de moins de 16 ans», détaille le communiqué.

Cette nouvelle politique entrera en vigueur le 1er juillet 2023. Appliquée dans le monde entier, elle concernera aussi bien la télévision que les plateformes en ligne – médias sociaux et jeux, «dont plus de 25% du public a moins de 16 ans», détaille l’entreprise. Elle ajoute qu’elle «ne collectera pas les données des mineurs et ne s’associera qu’avec des influenceurs de médias sociaux âgés de plus de 18 ans».

L’exception Nesquik

Dans son édition du jour, l’«Aargauer Zeitung» ( article abonné en allemand) révèle toutefois une exception: les produits Nesquik. Un porte-parole a confirmé au journal alémanique que la marque aux boissons et céréales chocolatées n’était pas concernée par cette nouvelle stratégie. «Comme Nesquik remplit les critères nutritionnels sous sa forme servie, c’est-à-dire mélangée à du lait, on continuera à en faire la promotion auprès des enfants, mais pas auprès de ceux de moins de six ans», explique-t-il.

Pour rappel, Nestlé et différents fabricants de produits alimentaires et de boissons – comme Coca Cola, Zweifel ou encore Danone – ont signé en 2010 une charte par laquelle ils s’engagent à restreindre les publicités pour certains produits si le public visé est composé de plus de 30% d’enfants de moins de 13 ans. Le respect de cette charte est contrôlé par un organisme indépendant. À noter toutefois que celui-ci vérifie ce qui se passe à la télévision, dans les magazines, sur internet et les réseaux sociaux mais pas au cinéma.

Objectifs pour 2025 Lors de son séminaire pour les investisseurs qui a eu lieu mardi à Barcelone, Nestlé a présenté sa stratégie de création de valeur durable et ses objectifs pour 2025. La société a fait part de sa volonté d’«assurer une croissance organique pérenne d’environ 5%». Le groupe alimentaire «prévoit de revenir à une marge opérationnelle courante récurrente de 17,5% à 18,5% d’ici à 2025, après l’impact sur la marge d’une forte augmentation de l’inflation des coûts des intrants en 2021 et 2022». Lors du séminaire, Mark Schneider, administrateur délégué de Nestlé, a évoqué la division Nestlé Health Science qui doit poursuivre le développement de «sa position de leader en matière de nutrition et de santé». «La création de valeur partagée pour les parties prenantes reste notre objectif, avec l’initiative «Good for You, Good for the Planet» au cœur de notre stratégie», a-t-il déclaré.