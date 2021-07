Vevey (VD) : Nestlé: ventes et bénéfice en hausse au 1er semestre

Le géant vaudois de l'alimentation a relevé son objectif de croissance pour 2021, à la suite d'une hausse de ses ventes sur les six premiers mois de l'année.

Le No 1 mondial de l’alimentation est confiant pour la marche de ses affaires en 2021. REUTERS

«La plupart des zones géographiques et des catégories ont enregistré une croissance organique solide avec une forte dynamique des ventes dans le commerce de détail et un retour à la croissance dans les canaux hors domicile», a déclaré Mark Schneider, administrateur délégué de Nestlé, cité dans un communiqué, jeudi. Le No 1 mondial de l'alimentation a affiché une hausse de 1,5% de son chiffre d'affaires au premier semestre, à 41,8 milliards de francs et un bénéfice net de 5,9 milliards (+1,1% sur un an).

Pour l'ensemble de l'année 2021, Nestlé s'attend à une progression de sa croissance organique, l'un des indicateurs privilégiés par le groupe. Hors effet de change et acquisitions, il a affiché une hausse de 8,1% au premier semestre et le groupe s'attend à ce qu'elle se situe à l'avenir entre 5 et 6%. Le géant vaudois s'attend toutefois à un impact de l'inflation de ses coûts ainsi qu'à des charges exceptionnelles d’intégration liés à l’acquisition des marques principales de The Bountiful Company, un fabricant américain de vitamines et de compléments alimentaires.

Croissance durable

Avec l’acquisition des principales marques de The Bountiful Company, Nestlé souhaite créer un leader mondial dans la catégorie des vitamines, des minéraux et des compléments. L'extension du partenariat avec Starbucks pour les cafés prêts à boire offrira de nouvelles opportunités dans un segment en pleine croissance. «Nous avons posé de solides fondations pour assurer une croissance organique constante moyenne à un chiffre pour les années à venir, explique Mark Schneider. «La gestion ciblée de notre portefeuille, nos solides capacités d’exécution et nos actions décisives en matière de durabilité nous permettent de créer de la valeur pour toutes les parties prenantes.» A 14h jeudi, l'action Nestlé perdait 0,66% à la Bourse de Zurich alors que le SMI gagnait 0,26%.