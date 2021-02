Coronavirus : Nestlé verse une prime à ses employés s'ils se font tester

La direction du site du géant alimentaire à Wangen (SO) verse une prime de 330 francs par mois à tous ceux qui acceptent de se faire dépister au moins une fois par mois.

Colère à l'usine Nestlé de Wangen (SO). Une lettre a été envoyée aux employés pour annoncer que l'entreprise allait verser une prime mensuelle «Coronavirus» de 330 francs à ses employés, mais uniquement s'ils acceptent de se faire tester régulièrement, annonce 20 Minuten sur son site internet. Le dépistage est gratuit et se réalise via des tests PCR et des prélèvements effectués au sein même de l'usine.