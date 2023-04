Nestlé voit ses ventes progresser au premier trimestre 2023

Pour 2023, Nestlé table sur une croissance organique des ventes comprise entre 6 et 8%.

Au premier trimestre 2023, Nestlé affiche un chiffre d’affaires total en hausse de 5,6%, à 23,5 milliards de francs, avec un effet de changes négatif de 4% et un impact positif des acquisitions nettes de 0,3%. La croissance organique a atteint 9,3% (7,6% il y a un an), tandis que la croissance interne réelle est passée dans le négatif, à -0,5%.