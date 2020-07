Guerre de l’eau

Nestlé Waters veut reverdir sa marque Vittel

Visé par une plainte, l’entreprise s'engage à réduire ses prélèvements dans une nappe souterraine des Vosges menacée d'assèchement.

D'après la direction, il s'agit d'un protocole incluant l'ensemble des acteurs qui pompent l'eau de la nappe: les industriels, comme Nestlé Waters et une fromagerie locale, mais aussi les communes organisées en syndicats d'eau. La filiale de la multinationale veveysane affirme par ailleurs avoir déjà diminué ses prélèvements de 38% entre 2010 et 2019.

Elle ne précise cependant pas le volume exact qu'elle sera prête à concéder dans le futur. «Ce sont des choses qui sont en cours d'évaluation, cela devrait être annoncé d'ici la fin de l'année», a déclaré mercredi à AWP François Negro, directeur des ressources en eau chez Nestlé Waters pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord.

Associations locales en révolte

«C'est un engagement renouvelé. Nous nous reposons sur la force du collectif et sur une approche holistique», a affirmé Françoise Bresson, directrice de la responsabilité sociétale de l'entreprise.

Certains ne croient pas en cette bonne volonté affichée. Depuis des années, Nestlé Waters se heurte à une opposition locale rangée, organisée en associations d'habitants et de consommateurs. Ces dernières affirment se battre pour sauver la nappe en danger d'assèchement et pour faire respecter la loi sur l'eau de 2006, qui accorde à la population et à son alimentation en eau potable la priorité dans la gestion des ressources en eau.