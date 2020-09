Marchés financiers : Net rebond ce lundi des Bourses européennes

Paris, Londres et Francfort ont clôturé en hausse ce lundi après une semaine chaotique, en raison des craintes sanitaires liées à la pandémie.

Les Bourses européennes ont connu un net rebond lundi après une semaine difficile, tentant de mettre leurs craintes sanitaires en sourdine au moment où la pandémie de Covid-19 a fait plus d’un million de morts dans le monde.

L’indice CAC 40 à Paris a pris 2,40% dans le sillage d’un plongeon de 5% la semaine précédente, pendant que le Dax à Francfort a progressé de 3,22%, et le FTSE 100 à Londres de 1,46%.

Egalement à la source de la hausse, la progression des indices américains après quatre semaines de baisse de suite pour les indices Dow Jones et S&P 500. Complétés par le Nasdaq, les trois principaux indices de Wall Street prenaient entre 1% et 1,7% à mi-séance.

Un million de morts

Mais loin de constituer les prémices d’un rebond plus durable, «le mouvement est voué à être assez éphémère», prévoit M. Dembik, au moment où les incertitudes sur le front sanitaire, et leurs potentielles conséquences économiques dramatiques, sont au plus haut.