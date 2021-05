Escalade au Proche-Orient : Netanyahu a parlé avec Biden après la frappe sur les locaux d’AP à Gaza

L’Etat hébreu a ciblé samedi le bâtiment de l’agence américaine et d’Al-Jazeera dans l’enclave palestinienne. Selon le Premier ministre israélien, les journalistes ont été évacués en amont du raid.

«Des cibles terroristes»

«Nous avons dit directement aux Israéliens que garantir la sécurité des journalistes et des médias indépendants était une responsabilité d’une importance capitale», avait tweeté plus tôt Jen Psaki, la porte-parole de l’exécutif américain.

L’Egypte a ouvert samedi sa frontière terrestre avec Gaza et envoyé dix ambulances dans l’enclave palestinienne pour évacuer et traiter dans ses hôpitaux des Palestiniens blessés dans des bombardements israéliens. Le Caire a «exceptionnellement ouvert le passage de Rafah pour permettre l’entrée des ambulances égyptiennes en vue de traiter les blessés en Egypte», a précisé une source.

L’armée israélienne a mené une frappe samedi sur l’immeuble d’une dizaine d’étages abritant les locaux de la chaîne de télévision qatarie Al-Jazeera et l’agence de presse américaine Associated Press (AP) dans la bande de Gaza. (Samedi 15 mai 2021)

«Nous avons été avertis»

«Nous sommes choqués et horrifiés par le fait que l’armée israélienne vise et détruise l’immeuble abritant le bureau d’AP et d’autres médias à Gaza», a dit dans un communiqué le patron de l’agence Associated Press (AP), Gary Pruitt.