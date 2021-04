Israël : Netanyahu désigné pour former le prochain gouvernement

Le Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu a été désigné mardi pour former le prochain gouvernement israélien malgré son incapacité à réunir suffisamment de soutiens au Parlement.

Deux semaines après des législatives aux airs de référendum pour ou contre le Premier ministre le plus pérenne de l’histoire d’Israël, celui-ci a été désigné par le président Reuven Rivlin pour mettre sur pied une nouvelle équipe ministérielle. «J’ai pris ma décision sur la base des recommandations (des partis), qui indiquent que le député Benjamin Netanyahu a une plus grande possibilité de former un gouvernement», a dit le président Rivlin dans une déclaration télévisée. «C’est pourquoi j’ai décidé de le charger de former un gouvernement.»