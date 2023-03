Israël: Netanyahu renvoie son ministre de la Défense

«Nous devons arrêter le processus législatif»

Benjamin Netanyahu et ses alliés d’extrême droite et ultra-orthodoxes estiment nécessaire ce projet de réforme pour rétablir un rapport de force équilibré entre les élus et la Cour suprême, qu’ils jugent politisée. «Nous devons arrêter le processus législatif» pendant un mois, a déclaré samedi soir Yoav Galant, avant une semaine cruciale qui devrait être marquée par d’autres dispositions législatives et de nouvelles manifestations de masse.