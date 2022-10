Streaming : Netflix a fixé la date de lancement de sa formule avec pub

L’abonnement le moins cher coûtera 6,99 dollars par mois aux États-Unis pour le tarif «Essentiel» avec pub et comportera des annonces de 15 à 30 secondes, diffusées au début et au milieu des programmes. La Suisse ne figure pas parmi les 12 pays annoncés (France, Italie, Allemagne, Espagne, Royaume-Uni, États-Unis, Canada, Australie, Brésil, Japon, Corée et Mexique). Les offres de base sans pub restent à leur prix actuel (9,99 dollars aux États-Unis).