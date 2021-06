Série : Netflix abandonne «Jupiter’s Legacy»

La plateforme de streaming n’a pas renouvelé la série, qui s’arrête après une seule saison. Un spin-off centré sur les méchants devrait voir le jour.

COURTESY OF NETFLIX

Tyler Mane (à g.) et Josh Duhamel dans «Jupiter’s Legacy».

Huit épisodes et puis s’en vont. Les acteurs de « Jupiter’s Legacy » ont été «libérés de leurs engagements», a fait savoir Mark Millar, auteur du comics dont la série était une adaptation, sur Twitter. Si cette nouvelle est mauvaise pour les fans du feuilleton mettant en scène Josh Duhamel , l’autre partie du message publié par Millar devrait leur mettre un peu de baume au cœur.

En effet, «Jupiter’s Legacy» s’arrête, mais son univers ne disparaît pas complètement des écrans. «On m’a beaucoup demandé ce qui était prévu pour la suite dans ce monde et la réponse est: «Ce que préparent les supervilains.» «Jupiter’s Legacy» est un espace vaste et riche avec énormément de personnages à exploiter et je suis très heureux d’annoncer que la prochaine étape est une version en live action de la bande dessinée «Supercrooks» que j’ai créée avec Leinil Francis Yu il y a quelques années», a écrit le scénariste britannique.