Streaming : Netflix accélère l’arrivée de son offre incluant la pub

L’abonnement sponsorisé par la publicité arriverait plus tôt que prévu, à savoir d’ici à la fin de l’année, selon une note interne du service de streaming vidéo.

À l’heure où son concurrent Disney+ fait de l’œil aux adultes pour atteindre les 230 à 260 millions d’abonnés d’ici à 2024 sur le marché du streaming, Netflix semble appuyer sur le champignon pour séduire de nouveaux abonnés . Le remaniement de ses formules d’abonnements serait effectué plus tôt que prévu avec le déploiement d’une offre à bas prix incluant la diffusion de publicités.

Contrer le partage de mots de passe

Dans son message adressé à ses salariés, le leader du streaming de films et de séries TV indique par ailleurs l’arrivée à la même période de «projets plus larges de faire payer le partage». Sans détailler la solution concrète envisagée, Netflix fait ici référence à sa future stratégie pour enrayer le partage de mots de passe entre utilisateurs. Un autre moyen qui vise à augmenter son nombre d’abonnés, mais aussi sa rentabilité. Les formules avec publicité génèrent plus de revenus, d’après Fortune.