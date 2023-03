Netflix attaqué en diffamation à cause de Sous emprise

Disponible depuis le 9 septembre 2022, «Sous emprise» met en scène Camille Rowe et Sofiane Zermani (vu dans la série «Hors Saison») dans les rôles de Roxana et Pascal, un couple d’apnéistes dont la relation se termine tragiquement par la mort de la jeune femme. Inspiré d’une histoire vraie – celle du Cubain Francisco Ferreras et de son épouse française Audrey Mestre – le film a connu un joli succès sur Netflix.

Mercredi 29 mars 2023, c’est à cause d’une plainte que le long métrage réalisé par David M. Rosenthal a fait parler de lui. Comme le rapporte «Entertainment Weekly», l’apnéiste cubain Francisco Ferreras, 61 ans, attaque Netflix, la société de production Nolita Cinéma et le réalisateur pour diffamation et atteinte à la vie privée. Selon lui, «Sous emprise» suggère qu’il a tué sa femme, décédée lors d’une plongée en 2002 en République dominicaine.

Francisco Ferreras, ici en 1995, a établi plusieurs records en apnée No Limit. Imago

Dans les documents déposés devant la cour, Ferrera affirme que les accusés «ont pris la décision, à des fins dramatiques, de le diffamer en montrant dans le film qu’il a tué Audrey en sabotant intentionnellement l’équipement qui devait lui permettre de remonter à la surface». D’après lui, la mort de son épouse était un accident et il a risqué sa vie en essayant de la sauver. En outre, Ferrera déclare que «Sous emprise» se présente comme une œuvre de fiction tout en présentant des «similarités frappantes» entre son scénario et la vie réelle et montre une photo d’Audrey avec son nom et une référence à son décès.

Comme le rappelle «Entertainment Weekly», le film se termine par un cliché d’Audrey Mestre accompagné de la phrase: «En mémoire d’Audrey Mestre, 1974-2002» et d’un bref résumé des circonstances de sa disparition. Cette image est cependant suivie d’un avertissement indiquant que «Sous emprise» reste une œuvre de fiction et que toute ressemblance avec la réalité serait une coïncidence. Interrogé par le magazine, le réalisateur a assuré que le film avait été examiné par des avocats avant d’entrer en production. «Ce que j’ai écrit est de la fiction, avec des personnages de fiction. Je suis sûr qu’il essaie de gagner de l’argent en attaquant Netflix», a dit Rosenthal.