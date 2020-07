Streaming

Netflix attire 10 millions de nouveaux abonnés mais plonge en bourse

La plateforme de diffusion en ligne compte désormais plus de 195 millions d’abonnés dans le monde, a-t-elle annoncé ce jeudi. Son action a toutefois chuté de 10% à Wall Street face à des résultats en dessous des attentes des investisseurs.

Le géant du streaming Netflix a séduit 10,1 millions de nouveaux abonnés au deuxième trimestre mais son action chutait de plus de 10% jeudi à Wall Street alors que son bénéfice est moins bon que prévu et que la croissance devrait ralentir.

«Cependant, comme attendu, la croissance ralentit au fur et à mesure que les consommateurs se remettent du choc initial du Covid et des mesures de restriction», souligne le groupe qui n’anticipe que 2,5 millions de nouveaux abonnés payants au troisième trimestre.

Bénéfice doublé

Le groupe souligne par ailleurs reprendre «doucement» la production de contenus dans le monde. Des projets sont déjà bien repartis en Asie et dans quelques pays européens et Netflix a aussi relancé la production de deux films en Californie et de deux films animés dans l’Oregon. Mais «les tendances actuelles sur les nouvelles infections créent plus d’incertitude» sur les projets aux États-Unis, remarque le groupe.