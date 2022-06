Offre low cost : Netflix avec la pub doit être «meilleur que la télévision»

Le patron de la plateforme de streaming a confirmé l’arrivée d’un abonnement moins cher incluant la diffusion de publicités.

«Nous avons laissé pour compte une grosse partie des clients, ceux qui disent "Netflix est trop cher pour moi et je ne suis pas dérangé par la pub"», a déclaré le dirigeant. «Nous ajoutons une option avec publicité, mais nous n’ajoutons pas de pubs au Netflix que vous connaissez aujourd’hui. Nous ajoutons une option pour ceux qui disent "Je veux un prix plus bas et je regarderai des pubs"», a ajouté le patron.