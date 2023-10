Aya Nakamura rejoint le jury de Nouvelle École sur Netflix

«Nouvelle École», adaptation francophone du télécrochet américain de hip-hop «Rhythm + Flow», a sacré Fresh la Peufra, en 2022, et Yuz Boy, qui a été accusé de viol , en 2023. Les deux vainqueurs étaient les protégés de, respectivement, Shay et Niska. C’est une certitude, lors de la saison 3, dont la date de diffusion n’est pas connue, ce n’est pas un de leur élève qui triomphera puisque les deux stars ne feront plus partie du jury.

Pour les remplacer, Netflix a réalisé un gros coup. Il a convaincu Aya Nakamura, chanteuse francophone la plus streamée au monde, et SDM, disque de platine en France avec son dernier album en date, «Liens du 100», de rejoindre le casting. «Avec Nouvelle École, mon envie est de découvrir et d’aider à l’émergence de nouveaux talents du rap sous toutes ses formes. J’attends des candidats un vrai esprit de compétition et de détermination», a indiqué la Franco-Malienne de 28 ans, sacrée artiste de l’année aux Flammes, dans un communiqué.